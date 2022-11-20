Стол Edsele-S черный

15 оценок

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Стол Edsele-S черный

4.1
9 690 ₽
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Стол Edsele-M белый

Характеристики товара

Описание

Может быть использован, как обеденный стол на кухне/гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах в стиле хай-тек. При выборе стола Edsele не должно быть сомнений по поводу практичности и комфорта, т.к. прочный каркас из металла и стеклянная столешница выполнена из 10 миллиметрового ударопрочного стекла. Каркас и ножки крашенный металл.

Вес: 25,9 кг

Объем: 0,085 м3

Габариты коробки: 130х80х30 см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина700 мм
  • Ширина1200 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл

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