Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

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Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

4.7
97 700 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 73 кг

Объем: 0.177

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес73 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
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Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

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Оптовая цена
5

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Оптовая цена
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Стул Лофт-11 М

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Оптовая цена
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Стул Лофт-12 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
9

Стул Лофт-12 М с подлокотниками

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Стул Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
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Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
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от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 49 шт.
Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от55015
640 ₽
13

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Диван лофт New 4Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
14

Диван лофт New 4

Настоящее фото товара Кресло лофт New 5, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
5

Кресло лофт New 5

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Стеллаж 08Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
7

Стеллаж 08

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99044
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Настоящее фото товара Стеллаж 19, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
5

Стеллаж 19

Стеллаж 21Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
12

Стеллаж 21

Стеллаж 32Настоящее фото товара Стеллаж 32, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
11

Стеллаж 32

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Чехол 09 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 09 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 09 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от390
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Стеллаж 52Настоящее фото товара Стеллаж 52, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
9

Стеллаж 52

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Журнальный столик ЛисморНастоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена
13

Журнальный столик Лисмор

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Стул Сфера барный жесткийНастоящее фото товара Стул Сфера барный жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Сфера барный жесткий

Стол складной круглый 150/74Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99022
18 990 ₽Оптовая цена
5

Стол складной круглый 150/74

В наличии 74 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый Ostby красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
5

Стол круглый Ostby красный

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Скатерть Tabatha рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
12

Модуль GRAND 2-х местный угловой

Стул Бар /ПРНастоящее фото товара Стул Бар /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
12

Стул Бар /ПР

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Кресло Денвер

Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Настоящее фото товара Барный стул 9292, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
9

Барный стул 9292

Настоящее фото товара Стол Салют, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стол Салют

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
7

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen