Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 73 кг
Объем: 0.177
Стол Лидер 1
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Чехол 10
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Борно
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол складной Монифит
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Секция стульев 02
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Салфетки Мати
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Стандарт с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Лофт-11 М
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-12 М с подлокотниками
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Стандарт +
Стул Борно зеленый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лофт 13
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Диван лофт New 4
Кресло лофт New 5
Стеллаж 02
Стеллаж 08
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стеллаж 19
Стеллаж 21
Стеллаж 32
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Чехол 09 из плотного спандекса
Чехол 46 из плотного спандекса
Скатерть Saten
Салфетки Сатен
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Мишель
Диван офисный Veyt
Стеллаж 52
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Ланетт
Журнальный столик Лисмор
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Скатерть Ла-Плата
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Сфера барный жесткий
Стол складной круглый 150/74
Стол-чемодан складной, коричневый
Стол круглый Ostby красный
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Дед мороз габардин
Скатерть Весна габардин
Скатерть Tabatha рогожка
Скатерть Lashonda рогожка
Скатерть Breakfast in paris габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Icecream габардин
Диван Asgard 2-х местный
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Стул Бар /ПР
Стул Бар 2 /ПР
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло Денвер
Обеденная группа Лофт 4
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Ричмонд охра
Стул барный Тиесто черный
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть ART
Стул Форли красный
Барный стул 9292
Стол Салют
Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий
Диван Milen