Стол Eliot 120, матовое стекло шампань, серый каркас

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Стол Eliot 120, матовое стекло шампань, серый каркас

4.4
33 450 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 60 кг

Объем: 0,177

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.5 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес60 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветшампань, серый
  • Страна изготовленияКитай

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12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельветНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
9

Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет

Стул Сфера барный жесткийНастоящее фото товара Стул Сфера барный жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Сфера барный жесткий

Стол Гранд 2Настоящее фото товара Стол Гранд 2, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
11

Стол Гранд 2

Настоящее фото товара Стол круглый Ostby зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
10

Стол круглый Ostby зеленый

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Бар /ПРНастоящее фото товара Стул Бар /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
12

Стул Бар /ПР

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул 4905Настоящее фото товара Барный стул 4905, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
14

Барный стул 4905

Настоящее фото товара Барный стул 1039, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Барный стул 1039

Настоящее фото товара Стул Олимп эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул Олимп эмаль

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стул СТ-14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Стул СТ-14

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
от114 490
Оптовая цена
13

Диван большой Нортон

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Диван CaliforniaНастоящее фото товара Диван California, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
Оптовая цена
16

Диван California

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками

В наличии 74 шт.
Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Bit, горчичныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bit, горчичный

В наличии 16 шт.
Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Кресло пластиковое Bora, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Bora, антрацит

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700
7

Слэб Обь

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Настоящее фото товара Стул Маргарита, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стул Маргарита, деревянный

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 11 шт.
Кресло Samurai S-1.03 черноеНастоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
11

Кресло Samurai S-1.03 черное

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Dark Green, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
11

Стул Pescara велюр Dark Green

В наличии 149 шт.
Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Latte, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
13

Стул Pescara велюр Latte

В наличии 1 шт.
Стул Arabis, велюр Ash BlueНастоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, велюр Ash Blue

Стул Field темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 750
Оптовая цена
8

Стул Field темно-зеленый

Стул Flip ФуксияНастоящее фото товара Стул Flip Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
12

Стул Flip Фуксия

В наличии 53 шт.