Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 60 кг
Объем: 0,177
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стол Грейс
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Изо
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стол Болонья 110
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Tariq, голубой, дер. ножки
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер черный
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, серый
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 барный
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 НМ
Табурет Лофт-12 НМ
Стул EAMES барный черный
Стул Дублин золотая осина
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул Такеши
Подстолье прозрачное Ice
Стул Chic шоколадный
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Табурет Рондо
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул обеденный Шанель черный
Скатерть Deco
Стеллаж 34
Комплект Лофт Штутгард
Скатерть Microfibra
Комплект стульев Семейный
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж 69
Стеллаж 74
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Кослан мини
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
Стул Сфера барный жесткий
Стол Гранд 2
Стол круглый Ostby зеленый
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Icecream габардин
Диван Veil 3-х местный
Модуль GRAND 1-местный прямой
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Бар /ПР
Стул Бар /МРД
Обеденная группа Мюнхен 6
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Тампа
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Тиесто белый
Скатерть ART
Скатерть Твил
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул 4905
Барный стул 1039
Стул Олимп эмаль
Диван Dox
Кресло London
Кресло West
Кресло Ivy
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стул СТ-14
Стул СТ-01
Диван большой Нортон
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Диван California
Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками
Стол обеденный Глазго малый
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Bit, горчичный
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул Эврика белый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, черный
Кресло пластиковое Bora, антрацит
Слэб Обь
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стул Маргарита, деревянный
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло Samurai S-1.03 черное
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой
Стул Pescara велюр Dark Green
Стул Pescara велюр Latte
Стул Arabis, велюр Ash Blue
Стул Field темно-зеленый
Стул Flip Фуксия