Стол ELIOT 120 с матовой керамической столешницей "под мрамор"
Описание модели:
раскладывается по бокам столешницы, две вставки по 30 см;
керамическая столешница "под мрамор" матовая, толщина столешницы 11 мм;
основание стола - металл, цвет - черный;
Упакован в 2 коробки
Высота (см) 76
Ширина (см) 80
Длина (см) 120
Количество мест 2
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Длина max (см) 180
Расстояние между ножек по длине стола (см) 95
Вес брутто (кг) 73
Объем (м3) 0,177
Материал столешницы Керамика/ стекло
Цвет столешницы Черный мрамор
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
По раскладке Раскладной
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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