Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Глубина1800 мм
- Вес60 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3
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