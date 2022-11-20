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Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина1800 мм
  • Вес60 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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