Характеристики товара
Описание
Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг серо-желтого оттенка
Круглое плетение
Прочный алюминиевый каркас
Алюминиевое основание ножек
Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм
Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами
В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок
Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
Основные характеристики
- Высота750
- Длина1180
- Ширина1180
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий