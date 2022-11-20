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          Фотография Стол Эспрессо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол Эспрессо

          4.3
          Оптовая цена
          от 38 990 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стол Эспрессо
          Стол Эспрессо
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг серо-желтого оттенка

          Круглое плетение

          Прочный алюминиевый каркас

          Алюминиевое основание ножек

          Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Высота750
          • Длина1180
          • Ширина1180
          • Материал столешницыротанг
          • Материал подстольяалюминий

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