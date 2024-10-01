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Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 1Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 2Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 3Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 4Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 5Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 6Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 7Стол Эйден, венге/стекло крем глянец - фото 8

Стол Эйден, венге/стекло крем глянец

Артикул: CH-057-014
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол с классической формой столешницы и удобной геометрией (можно ставить вплотную к стене широкой стороной) и увеличенным местом для размещения по узким краям стола. В то же время все углы скруглены большим, травмобезопасным радиусом. Под столешницей места так же предостаточно. Можно разместить 2 стула шириной до 47см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1700 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбежевый, венге

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