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Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750 - фото 1Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750 - фото 2

Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В собранном виде стол «Фаворит-2» прямоугольной формы может похвастаться идеальными размерами (1100*750 мм) – он без труда впишется в интерьер гостиной, занимая минимум места. В разобранном виде конструкция увеличивается в длину в 2 раза (до 1450 мм) – это лучшее решение для приема гостей или праздничного ужина в кругу семьи!
Стол «Фаворит-2» будет радовать долговечностью, экологичностью и натуральной текстурой долгие годы!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1100/1450 мм
  • Цветкоричневый

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