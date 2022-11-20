Характеристики товара
Описание
В собранном виде стол «Фаворит-2» прямоугольной формы может похвастаться идеальными размерами (1100*750 мм) – он без труда впишется в интерьер гостиной, занимая минимум места. В разобранном виде конструкция увеличивается в длину в 2 раза (до 1450 мм) – это лучшее решение для приема гостей или праздничного ужина в кругу семьи!
Стол «Фаворит-2» будет радовать долговечностью, экологичностью и натуральной текстурой долгие годы!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина750 мм
- Длина1100/1450 мм
- Цветкоричневый