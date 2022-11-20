Характеристики товара
Описание
Стол «Фаворит-3» овальной формы из массива древесины наполнит ваш дом особой энергетикой, присущей натуральному дереву, подчеркнет безупречный вкус!
Четкие линии, эргономичная столешница, отсутствие лишних деталей – эта модель очаровывает лаконичностью и сдержанным дизайном!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Ширина600 мм
- Длина1000/1300 мм
- Цветкоричневый