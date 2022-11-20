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Стол ФАВОРИТ-3, 1100x750 - фото 1

Стол ФАВОРИТ-3, 1100x750

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Фаворит-3» овальной формы из массива древесины наполнит ваш дом особой энергетикой, присущей натуральному дереву, подчеркнет безупречный вкус!
Четкие линии, эргономичная столешница, отсутствие лишних деталей – эта модель очаровывает лаконичностью и сдержанным дизайном!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1100/1450 мм
  • Цветкоричневый

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