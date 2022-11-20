Товар в корзине. Перейти
Стол ФАВОРИТ-3, 1400x900 - фото 1

Стол ФАВОРИТ-3, 1400x900

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ФАВОРИТ-3, 1600x1000
Стол ФАВОРИТ-3, 1600x1000
Следующий Стол ФАВОРИТ-3, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-3, 1600x1000

Характеристики товара

Описание

Стол «Фаворит-3» овальной формы из массива древесины наполнит ваш дом особой энергетикой, присущей натуральному дереву, подчеркнет безупречный вкус!

Четкие линии, эргономичная столешница, отсутствие лишних деталей – эта модель очаровывает лаконичностью и сдержанным дизайном!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стол Лидер 7

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
7

Стол Дувр

Настоящее фото товара Стол Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
6

Стол Троя

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
7

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000

Стол ЛАУНЖ, 2000x1000Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
56 690
Оптовая цена
9

Стол ЛАУНЖ, 2000x1000

Стол ЛАУНЖ, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена
15

Стол ЛАУНЖ, 1600x800

Журнальный стол CОРРЕНТОНастоящее фото товара Журнальный стол CОРРЕНТО, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена
5

Журнальный стол CОРРЕНТО

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена
8

Стол CОРРЕНТО, 800x800

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.