Товар в корзине. Перейти
Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750 - фото 1

Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Следующий Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750

Характеристики товара

Описание

Утреннее чаепитие, вечерний прием гостей – стол «ФАВОРИТ-4» (1000/1300мм*750 мм) является беспроигрышным вариантом! За счет синхронно-раздвижного механизма трансформации (бабочка) он без труда разбирается и собирается обратно.
Изюминкой модели служит интересный орнамент и резные ножки, речь идет не просто о предмете интерьера, а об украшении дома! Изготовленный из натурального дерева, стол «ФАВОРИТ-4» создаст особую атмосферу, при надлежащем уходе мебель из массива сохранит первозданный вид многие десятилетия!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1000/1300 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

Похожие товары

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стол Лидер 7

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
9

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 10, 1200x500

Настоящее фото товара Стол Берген 6, письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
5

Стол Берген 6, письменный

Настоящее фото товара Стол журнальный Берген 1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
15

Стол журнальный Берген 1

Стол Лидер 18Настоящее фото товара Стол Лидер 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
86Хит

Стол Лидер 18

Стол Riga, прозрачныйНастоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 400
Оптовая цена
7

Стол Riga, прозрачный

В наличии 85 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.