Характеристики товара
Описание
Утреннее чаепитие, вечерний прием гостей – стол «ФАВОРИТ-4» (1000/1300мм*750 мм) является беспроигрышным вариантом! За счет синхронно-раздвижного механизма трансформации (бабочка) он без труда разбирается и собирается обратно.
Изюминкой модели служит интересный орнамент и резные ножки, речь идет не просто о предмете интерьера, а об украшении дома! Изготовленный из натурального дерева, стол «ФАВОРИТ-4» создаст особую атмосферу, при надлежащем уходе мебель из массива сохранит первозданный вид многие десятилетия!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина750 мм
- Длина1000/1300 мм
- Материалдерево
- Цветбелый