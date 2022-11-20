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Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750 - фото 1

Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Утреннее чаепитие, вечерний прием гостей – стол «ФАВОРИТ-4» (1100/1400мм*750 мм) является беспроигрышным вариантом! За счет синхронно-раздвижного механизма трансформации (бабочка) он без труда разбирается и собирается обратно.

Изюминкой модели служит интересный орнамент и резные ножки, речь идет не просто о предмете интерьера, а об украшении дома! Изготовленный из натурального дерева, стол «ФАВОРИТ-4» создаст особую атмосферу, при надлежащем уходе мебель из массива сохранит первозданный вид многие десятилетия!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1100/1400 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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