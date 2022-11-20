Характеристики товара
Описание
Стол «ФАВОРИТ-8» сохранил природную красоту дерева, на поверхности можно увидеть характерный рисунок годичных колец и другие элементы текстуры. В этой модели сочетается, казалось бы, несочетаемое: столешница классической прямоугольной формы сплетается воедино с гнутыми ножками, украшенными красивым орнаментом.
В разложенном виде стол «ФАВОРИТ-8» увеличивается на 300 мм (с 850 мм до 1150 мм). Это отличный выбор как для пышных застольев, так и для обедов в кругу семьи!.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина700 мм
- Длина850/1150 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый