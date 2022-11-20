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Стол ФАВОРИТ-8, 850x700 - фото 1

Стол ФАВОРИТ-8, 850x700

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «ФАВОРИТ-8» сохранил природную красоту дерева, на поверхности можно увидеть характерный рисунок годичных колец и другие элементы текстуры. В этой модели сочетается, казалось бы, несочетаемое: столешница классической прямоугольной формы сплетается воедино с гнутыми ножками, украшенными красивым орнаментом.
В разложенном виде стол «ФАВОРИТ-8» увеличивается на 300 мм (с 850 мм до 1150 мм). Это отличный выбор как для пышных застольев, так и для обедов в кругу семьи!.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина850/1150 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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