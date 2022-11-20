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Количество шт. в упаковке/мест: 1
Вес брутто: 32
Объем: 0,105
Зажим белый
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка 02, синяя
Стол Ниагара 160, белый, стекло/ черный каркас
Стол Ванкувер
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Стол Бейз, раздвижной, венге