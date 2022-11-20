Стол Фин 120, Дуб Канзас/ черный каркас

7 оценок

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Стол Фин 120, Дуб Канзас/ черный каркас

4.2
13 400 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 1

Вес брутто: 32

Объем: 0,105

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1200/1520 мм

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