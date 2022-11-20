Дизайнерский стол с большой стеклянной столешницей изготовлен из закаленного ударопрочного стекла 8мм и имеет центральную черную вставку. Универсальный дизайн позволяет использовать стол как дома на кухне, так и в офисе, например - в переговорной. На такой стол можно безопасно ставить горячее, закаленное стекло отличается жаропрочностью, перепады температур ему не страшны. Ножки стола выполнены из хромированного металла.
Вес: 24,1 кг
Объем: 0,066 м3
Габариты коробки: 150х93х35см
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