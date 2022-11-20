Стол Fors

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Стол Fors

4.8
7 790 ₽
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Стол Stugun
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Стол Edsele-S черный

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стол с большой стеклянной столешницей изготовлен из закаленного ударопрочного стекла 8мм и имеет центральную черную вставку. Универсальный дизайн позволяет использовать стол как дома на кухне, так и в офисе, например - в переговорной. На такой стол можно безопасно ставить горячее, закаленное стекло отличается жаропрочностью, перепады температур ему не страшны. Ножки стола выполнены из хромированного металла.

Вес: 24,1 кг

Объем: 0,066 м3

Габариты коробки: 150х93х35см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина800 мм
  • Ширина1400 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл

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