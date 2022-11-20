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Стол Frank

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Frank в лаконичном дизайне с простыми линиями столешницы и ножек. Стол Frank - четкость линий, простота форм, массивность и надежность. У стола Франк столешница сплошная, нет поперечного разделения. Массивные деревянные ножки делают стол долговечным.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 126х86х14
Вес брутто: 22 кг.
Объем: 0,15

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки22 кг

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