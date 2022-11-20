Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Frank в лаконичном дизайне с простыми линиями столешницы и ножек. Стол Frank - четкость линий, простота форм, массивность и надежность. У стола Франк столешница сплошная, нет поперечного разделения. Массивные деревянные ножки делают стол долговечным.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 126х86х14
Вес брутто: 22 кг.
Объем: 0,15
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1200 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки22 кг