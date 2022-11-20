Товар в корзине. Перейти
Стол Геом, лесной орех - фото 1Стол Геом, лесной орех - фото 2

Стол Геом, лесной орех

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Apriori T круглый, Д140
Стол обеденный Apriori T круглый, Д140
Следующий Стол Луан, тёмный орех
Стол обеденный Apriori T круглый, Д140

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1600 мм
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки39.95 кг

Похожие товары

Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

В наличии 18 шт.
Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99038
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 24 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 8 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 30 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

В наличии 100 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 13 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 17 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 45 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Чехол для стола 07

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди