Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1600 мм
- Материалметалл, МДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки39.95 кг
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди