Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты. LED-подсветка столешницы и ножек станет ярким акцентом игрового или рабочего места.
Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. Покрытие под карбон упрощает управление мышью, а также устойчиво к воде и грязи.
Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон. Форма столешницы продумана до мелочей, так, выемка для проводов в столешнице со стороны стены позволяет избежать заломов и спутывания проводов.
1 коробка / 1 шт.
Габариты:121*48*18
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,11 м3
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
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