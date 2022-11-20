Стол геймерский TopChairs Space LED черный

11 оценок

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Стол геймерский TopChairs Space LED черный

4.4
32 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты. LED-подсветка столешницы и ножек станет ярким акцентом игрового или рабочего места.

Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. Покрытие под карбон упрощает управление мышью, а также устойчиво к воде и грязи.

Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон. Форма столешницы продумана до мелочей, так, выемка для проводов в столешнице со стороны стены позволяет избежать заломов и спутывания проводов.

1 коробка / 1 шт.

Габариты:121*48*18

Вес брутто: 25 кг

Объем: 0,11 м3

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес23 кг
  • Материал столешницыХДФ
  • Страна изготовленияКитай

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