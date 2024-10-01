Характеристики товара
Описание
Самая функциональная форма стола из возможных. Стол можно поставить вплотную к стене по любому краю, царговый пояс позволяет поставить 2 стули шириной до 47см, широкая вставка со стеклом в цвет столешницы поможет вам удобно разместить еще 2 гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100/1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбежевый