Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Транспортировочный чехол на 1 стул, красный
Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий
Пуф Аккерман
Банкетка Алагуела
Подвесной светильник Empress №2
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди