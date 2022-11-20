Характеристики товара
Описание
Материал каркаса: металл
Материал каркаса: металл
Кресло офисное TopChairs Original, черное
Кресло офисное TopChairs Unit, черное
Кресло офисное TopChairs Studio, черное
Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое
Стол Орион 2-1200
Стол Орион 2-1600
Столешница МДФ, 800x800x19, круг
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди