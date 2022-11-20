Товар в корзине. Перейти

Стол Гранд

66 оценокХит продаж

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Престиж, столешница HPL, светлый
Стол Престиж, столешница HPL, светлый
Следующий Раздвижной стол Гранд
Стол Престиж, столешница HPL, светлый

Характеристики товара

Описание

Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал подстольядерево

Варианты размеров

Материал столешницы Ценаруб
ЛДСП 8490
Кухонный пластик HPL 15390
Стекло 17490

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена
14

Стол обеденный Киллен

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол Гранд — выполненные заказы

Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015Стол Гранд, столешница HPL белая, ножки лакСтол Гранд, столешница HPL белая, ножки лакСтол Гранд, столешница стекло, деревянные ножкиСтол Гранд, столешница стекло, деревянные ножкиСтол Гранд и стулья КивиСтол Гранд и стулья Киви
Все заказы

Другие товары из раздела

Стол книжка МартисНастоящее фото товара Стол книжка Мартис, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
13

Стол книжка Мартис

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
14

Стол Бостон, раздвижной

Стол Бейз, раздвижной, венгеНастоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
15

Стол Бейз, раздвижной, венге

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽
15

Стол Лидер 2, белый

Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Уличная урна Куршавель

Стул Киви, велюр желтыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
8

Стул Киви, велюр желтый

Настоящее фото товара Подстолье для стола Тулип Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
7

Подстолье для стола Тулип Дуо

Настоящее фото товара Подстолье для стола Forum Duo, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Подстолье для стола Forum Duo

Настоящее фото товара Подстолье Бари К, барное , произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Подстолье Бари К, барное

Настоящее фото товара Подстолье Опера, барное , произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
13

Подстолье Опера, барное

Настоящее фото товара Барное подстолье Бари, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Барное подстолье Бари