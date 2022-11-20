Характеристики товара
Описание
Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал подстольядерево
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Диаметр стола 1000 мм, вставка 320 мм
Длинна в разложенном виде 1320 мм
|Материал столешницы
|Ценаруб
|ЛДСП
|8490
|Кухонный пластик HPL
|15390
|Стекло
|17490
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