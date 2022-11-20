Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина930/1230 мм
- Длина930 мм
- Материалбереза
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Виота 210, крем
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло