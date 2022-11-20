Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400/1800 мм
- Материал столешницыМДФ, керамика/стекло
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки65 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Раунд 20мм
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Обеденный стул Чико, темно-синий