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Стол Грейс раскладной, серый - фото 1Стол Грейс раскладной, серый - фото 2

Стол Грейс раскладной, серый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Материал столешницыМДФ, керамика/стекло
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки65 кг

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