Характеристики товара
Описание
Высота: 74 см
Ширина: 90 см
Глубина: 160 см
Высота: 74 см
Ширина: 90 см
Глубина: 160 см
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Диван прямой Луиджи
Диван прямой Бертон Клик-кляк
Диван прямой Фанки
Диван прямой Эббер клик-кляк
Диван прямой Босфор
Стул Петоски, жесткий
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый