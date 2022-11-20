Стол Harmony

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Montero 3 seater bench
Скамья Montero 3 seater bench
Следующий Стол Lima 160
Скамья Montero 3 seater bench

Характеристики товара

Описание

Высота: 74 см

Ширина: 90 см

Глубина: 160 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Настоящее фото товара Диван прямой Луиджи , произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
8

Диван прямой Луиджи

Настоящее фото товара Диван прямой Бертон Клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена
9

Диван прямой Бертон Клик-кляк

Настоящее фото товара Диван прямой Фанки, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
16

Диван прямой Фанки

Настоящее фото товара Диван прямой Эббер клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
10

Диван прямой Эббер клик-кляк

Настоящее фото товара Диван прямой Босфор , произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена
6

Диван прямой Босфор

Настоящее фото товара Стул Петоски, жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
12

Стул Петоски, жесткий

Другие товары из раздела

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветнойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

Стул Винус NEW, пластиковый, черный Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Борно черный

Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
11

Стул Борно серый

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый