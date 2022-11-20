Характеристики товара
Описание
Стол Illusion является вневременным заявление красоты, простоты и функциональности
Характеристики
Основные
Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Размеры
Длина, мм 320
Высота, мм 440
Цвет и материал
Цвет Черный, Прозрачный, Красный, Коричневый, Белый
Материал Пластик
Дополнительно
Год создания дизайна 2005
Рекомендуемое помещение Шоу-рум, Студия, Холл, Санузел, Мансарда, Прихожая, Лаунж Зона, Кабинет, Гостиница И Отель, Гостиная
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Длина320 мм
- Материалпластик
- Цветкрасный, коричневый, белый, черный, прозрачный