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СТОЛ ILLUSION DESIGNED BY JOHN BRAUER IN 2005 - фото 1СТОЛ ILLUSION DESIGNED BY JOHN BRAUER IN 2005 - фото 2СТОЛ ILLUSION DESIGNED BY JOHN BRAUER IN 2005 - фото 3СТОЛ ILLUSION DESIGNED BY JOHN BRAUER IN 2005 - фото 4

СТОЛ ILLUSION DESIGNED BY JOHN BRAUER IN 2005

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Illusion является вневременным заявление красоты, простоты и функциональности

Характеристики

Основные

Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20

Размеры

Длина, мм 320
Высота, мм 440

Цвет и материал

Цвет Черный, Прозрачный, Красный, Коричневый, Белый
Материал Пластик

Дополнительно
Год создания дизайна 2005
Рекомендуемое помещение Шоу-рум, Студия, Холл, Санузел, Мансарда, Прихожая, Лаунж Зона, Кабинет, Гостиница И Отель, Гостиная

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Длина320 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный, коричневый, белый, черный, прозрачный

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