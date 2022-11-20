Фотография Стол Империал металлический от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол Империал металлический

4.3
Оптовая цена
от 7 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол Империал металлический
Стол Империал металлический
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол Империал металлический

4.3
7990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол Меркурий металлический
Стол Меркурий металлический
Следующий Стол KON 80 белый
Стол KON 80 белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
4.6
Новогодний чехол на стул 02
Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02, произведённого компанией ChiedoCover
53 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Настоящее фото товара Кушетка массажная Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кушетка массажная Оливия
Настоящее фото товара Кушетка 3007 одномоторная, произведённого компанией ChiedoCover
59 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка 3007 одномоторная
Настоящее фото товара Кушетка 3007 двухмоторная , произведённого компанией ChiedoCover
69 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка 3007 двухмоторная
Настоящее фото товара Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant, произведённого компанией ChiedoCover
76 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant
Настоящее фото товара Туалетный стол Oskar, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Туалетный стол Oskar
Настоящее фото товара Подстолье ER 5001, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье ER 5001
Настоящее фото товара Подстолье ER 5005, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье ER 5005

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Настоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол DSW D80 бежевый
Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Консул
Настоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Tulip D90 белый
Настоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Tulip D100 белый
Настоящее фото товара Стол книжка Мартис, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол книжка Мартис
Настоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Ванкувер
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый