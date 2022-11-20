Характеристики товара
Описание
Многофункциональный стол на колесах «Isola» — настоящее спасение для работающих удаленно из дома. С ним организовать рабочее место можно прямо из кровати или возле дивана. Достаточно всего лишь отрегулировать стол по высоте и поставить его в нужном месте. Легкий и компактный стол не займет много места в доме, но возьмет на себя функции обеденного или детского столика, прикроватной тумбочки и даже полноценного рабочего стола с ноутбуком.
Основные характеристики
- Высота660/900 мм
- Ширина400 мм
- Длина800 мм
- Вес7 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка45
- Цветкоричневый, черный