Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Боди 25мм
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
Подушка халлофайбер
Комплект мебели Лофт
Комплект мебели Кафе
Подвесной светильник Cometa №2
Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди