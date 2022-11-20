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Стол Jerry 120*80, белый - фото 1Стол Jerry 120*80, белый - фото 2Стол Jerry 120*80, белый - фото 3Стол Jerry 120*80, белый - фото 4

Стол Jerry 120*80, белый

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Характеристики товара

Описание

Стол Jerry — образец прагматичного скандинавского минимализма, когда простота не вредит комфорту. Благодаря столешнице из экологичного МДФ с полимерным покрытием, по своим качествам превосходящему натуральную древесину, и ножкам из крепкого массива бука, стол Jerry крайне прочен и способен выдержать большие нагрузки. За счет лаконичной формы и естественной цветовой палитры, стол Jerry станет настоящим украшением минималистичного интерьера, сочетаясь с любыми предметами мебели.Столешница максимально проста в уходе, устойчива к резким перепадам температуры, царапинам и загрязнениям.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес20.5 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1370 мм
  • Высота упаковки970 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

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