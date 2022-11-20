Характеристики товара
Описание
Стол Jerry — образец прагматичного скандинавского минимализма, когда простота не вредит комфорту. Благодаря столешнице из экологичного МДФ с полимерным покрытием, по своим качествам превосходящему натуральную древесину, и ножкам из крепкого массива бука, стол Jerry крайне прочен и способен выдержать большие нагрузки. За счет лаконичной формы и естественной цветовой палитры, стол Jerry станет настоящим украшением минималистичного интерьера, сочетаясь с любыми предметами мебели.Столешница максимально проста в уходе, устойчива к резким перепадам температуры, царапинам и загрязнениям.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Вес13.6 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.20 м3