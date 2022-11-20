Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: Искусственный камень
Длина в разложенном виде: 163 см
Ширина: 105 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Круглая
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 105 см
Высота: 76,5
Механизм трансформации: бесцаргового типа
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Ширина1050 мм
- Длина1050/1630 мм
- Материал каркасабук, дерево
- Материал столешницыкамень
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки49 кг