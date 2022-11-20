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Стол Кадис 1050, раздвижной, круглый, крем - фото 1

Стол Кадис 1050, раздвижной, круглый, крем

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Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: Искусственный камень
Длина в разложенном виде: 163 см
Ширина: 105 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Круглая
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 105 см
Высота: 76,5
Механизм трансформации: бесцаргового типа

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина1050/1630 мм
  • Материал каркасабук, дерево
  • Материал столешницыкамень
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки49 кг

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