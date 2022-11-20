Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: Искусственный камень
Длина в разложенном виде: 168 см
Ширина: 75 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Прямоугольная
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 110 см
Высота: 75,5
Механизм трансформации: царгового типа
Основные характеристики
- Высота755 мм
- Ширина750 мм
- Длина1100/1680 мм
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыкамень
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки43 кг