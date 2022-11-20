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Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, бежевый - фото 1

Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: Искусственный камень
Длина в разложенном виде: 168 см
Ширина: 75 см
Раскладывание: да
Форма столешницы: Прямоугольная
Количество мест: 4-6
Длина в сложенном виде: 110 см
Высота: 75,5
Механизм трансформации: царгового типа

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Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1100/1680 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыкамень
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки43 кг

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