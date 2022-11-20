Фотография Стол Каприз от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Каприз

4.2
Оптовая цена
от 13 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Каприз
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Стол Каприз

4.2
13790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1200/1520 мм
  • Высота750 мм
  • Цветчерный
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыпластик

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