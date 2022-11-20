Характеристики товара
Описание
Керамика — эстетичный и благородный натуральный материал. Выполненные из него столешницы служат десятилетиями: за счет плотной структуры и высокой прочности им не страшны царапины, постоянный прямой контакт с влагой и перепады температуры.
Столешница из натурального керамогранита
Различная цветовая палитра
Столешница оптимальной ширины 120 см
Прочный сварной металлокаркас высотой 75 см
Основные характеристики
- Длина1200/1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Глубина600 мм
- Вес22 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки24 кг