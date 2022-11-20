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Стол керамический Дели

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Характеристики товара

Описание

Керамика — эстетичный и благородный натуральный материал. Выполненные из него столешницы служат десятилетиями: за счет плотной структуры и высокой прочности им не страшны царапины, постоянный прямой контакт с влагой и перепады температуры.

Столешница из натурального керамогранита

Различная цветовая палитра

Столешница оптимальной ширины 120 см

Прочный сварной металлокаркас высотой 75 см

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Основные характеристики

  • Длина1200/1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес22 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки24 кг

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