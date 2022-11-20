Характеристики товара
Описание
Стол Хакуба выполнен полностью из массива бука, затонирован в морилку светлый орех
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина750 мм
- Высота750 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол Хакуба выполнен полностью из массива бука, затонирован в морилку светлый орех
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