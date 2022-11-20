Товар в корзине. Перейти
Стол Хакуба, массив бука - фото 1Стол Хакуба, массив бука - фото 2Стол Хакуба, массив бука - фото 3Стол Хакуба, массив бука - фото 4

Стол Хакуба, массив бука

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Hold vintage
Барный стул Hold vintage
Следующий Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл
Барный стул Hold vintage

Характеристики товара

Описание

Стол Хакуба выполнен полностью из массива бука, затонирован в морилку светлый орех

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лофт Поль на разборных ножкахНастоящее фото товара Стол Лофт Поль на разборных ножках, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
35Хит

Стол Лофт Поль на разборных ножках

Стол Леви Настоящее фото товара Стол Леви , произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
36

Стол Леви

Обеденный стол ХакубаНастоящее фото товара Обеденный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
36

Обеденный стол Хакуба

Журнальный стол ХакубаНастоящее фото товара Журнальный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
37

Журнальный стол Хакуба

Стол ФьордНастоящее фото товара Стол Фьорд, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19017
14 590 ₽
20

Стол Фьорд

Стол Честер круглыйНастоящее фото товара Стол Честер круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
30

Стол Честер круглый

С этим товаром покупают
Кресло Балун ЛайтНастоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Кресло Балун Лайт

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Т

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
15

Стул офисный на полозьях VC-21

Стол РаймондоНастоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
от518 390
Оптовая цена
2

Стол Раймондо

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Кресло ALEX, пудровыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
13

Кресло ALEX, пудровый

В наличии 47 шт.
Офисное кресло Таварес, мятный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
3

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

В наличии 4 шт.
Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром