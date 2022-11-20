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Стол Хилл, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный квадратный с прочной закаленной стеклянной столешницей. Ножки армированый пластик

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяпластик

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