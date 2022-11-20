Характеристики товара
Описание
Стол обеденный квадратный с прочной закаленной стеклянной столешницей. Ножки армированый пластик
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяпластик
Стол обеденный квадратный с прочной закаленной стеклянной столешницей. Ножки армированый пластик
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