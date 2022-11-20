Товар в корзине. Перейти
Стол Киль карагач - фото 1

Стол Киль карагач

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Live Edge
Стол Live Edge
Следующий Стол Темза ясень
Стол Live Edge

Характеристики товара

Описание

Ширина: 90 / 95 см

Высота: 77 см

Длина: 160 / 210 см

Материал: массив карагача, металл

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Киль карагач - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Лора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Кресло Лора

Настоящее фото товара Кресло Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
6

Кресло Венеция

Ковер прямоугольный черно-белый SCANDIНастоящее фото товара Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
8

Ковер прямоугольный черно-белый SCANDI

Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREENНастоящее фото товара Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Ковер прямоугольный зеленый JUNGLE GREEN

Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUEНастоящее фото товара Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUE, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
15

Ковер прямоугольный голубой ATLANTIC BLUE

Ковер прямоугольный серый CANVAS WARM GRAYНастоящее фото товара Ковер прямоугольный серый CANVAS WARM GRAY, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
12

Ковер прямоугольный серый CANVAS WARM GRAY

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.