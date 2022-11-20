Характеристики товара
Описание
Ширина: 90 / 95 см
Высота: 77 см
Длина: 160 / 210 см
Материал: массив ясеня, металл
Ширина: 90 / 95 см
Высота: 77 см
Длина: 160 / 210 см
Материал: массив ясеня, металл
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