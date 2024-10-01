Товар в корзине. Перейти
Стол Киран, венге/стекло белое глянец - фото 1Стол Киран, венге/стекло белое глянец - фото 2Стол Киран, венге/стекло белое глянец - фото 3Стол Киран, венге/стекло белое глянец - фото 4

Стол Киран, венге/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-018
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый, венге

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D100, черный

32
Фотография товара Стол обеденный «Ансени» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ансени», произведённого компанией ChiedoCover
62 390
Оптовая цена

Стол обеденный «Ансени»

30
Фотография товара Стол Пандора 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пандора 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от89 990
Оптовая цена

Стол Пандора 160-240*90 керамика темная

30
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см, произведённого компанией ChiedoCover
19 0905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см

50
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный

45
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол деревянный Ревари эврика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Ревари эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол деревянный Ревари эврика белый

40
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый

32
Фотография товара Стол стеклянный Vase белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Vase белый, произведённого компанией ChiedoCover
от108 090
Оптовая цена

Стол стеклянный Vase белый

46
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 99024
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный

44
В наличии 44 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол Melan белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Melan белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Стол Melan белый, золотой

9
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

31
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01148, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490

Светильник подвесной KH01148

62
В наличии 9 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт А2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Подстолье Лофт А2

52
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Распродажа
Фотография товара Стул Glass, прозрачный, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glass, прозрачный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Glass, прозрачный, без подлокотников

34
В наличии 707 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, 1600*900, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол рабочий, 1600*900, шамони светлый

14

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от89 99042
154 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная

130
Фотография товара Стол обеденный Батухан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Батухан, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена

Стол обеденный Батухан

183
Фотография товара Стол обеденный Кудрет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кудрет, произведённого компанией ChiedoCover
от145 490
Оптовая цена

Стол обеденный Кудрет

155
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 19017
59 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный, массив

115
Фотография товара Стол Арья белый / шагрень белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арья белый / шагрень белая, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стол Арья белый / шагрень белая

48
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 9907
21 290 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Орех

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Слоновая кость

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Экло, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Стол Экло

11
Фотография товара Стол Кэмпион керамика, мрамор черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кэмпион керамика, мрамор черный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена

Стол Кэмпион керамика, мрамор черный

13
Фотография товара Стол Барнс, крем/стекло крем глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барнс, крем/стекло крем глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от23 190
Оптовая цена

Стол Барнс, крем/стекло крем глянец

15
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стол Киран, венге/стекло белое глянец
Стол Киран, венге/стекло белое глянец
от 26 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

31
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01148, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490

Светильник подвесной KH01148

62
В наличии 9 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт А2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Подстолье Лофт А2

52
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50