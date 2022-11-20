Фотография Стол-книжка Мадлен, дуб сонома от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол-книжка Мадлен, дуб сонома

5
Оптовая цена
от 3 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол-книжка Мадлен, дуб сонома
Стол-книжка Мадлен, дуб сонома
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол-книжка Мадлен, дуб сонома

5
3790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Следующий Стол Консул
Стол Консул

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина352/1722 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Настоящее фото товара Унитаз Talavera Caribe Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
5
Унитаз Talavera Caribe Mexican
Настоящее фото товара Унитаз Talavera Classic Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Унитаз Talavera Classic Mexican
Настоящее фото товара Унитаз Talavera Guadalajara Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Унитаз Talavera Guadalajara Mexican
Настоящее фото товара Унитаз Talavera Seville Mexican, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Унитаз Talavera Seville Mexican
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кроссбэк, корица
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
8 460 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Gaius, на колесиках

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол-книжка трансформируемый Премьера, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол-книжка трансформируемый Премьера
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Премьера, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный раздвижной Премьера
Настоящее фото товара Стол обеденный Премьера, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный Премьера
Настоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Tulip D100 белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый
Настоящее фото товара Обеденная группа DS110 бежевый, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Обеденная группа DS110 бежевый, дуб сонома
Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 14
Настоящее фото товара Стол Лидер 16, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 16
Настоящее фото товара Стол Лидер 15, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 15