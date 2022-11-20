Фотография Стол-книжка Мадлен, венге от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол-книжка Мадлен, венге

4.5
Оптовая цена
от 3 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол-книжка Мадлен, венге
Стол-книжка Мадлен, венге
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол-книжка Мадлен, венге

4.5
3790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол компьютерный игровой TopChairs Action LED черный
Стол компьютерный игровой TopChairs Action LED черный
Следующий Стол геймерский TopChairs Space LED черный
Стол геймерский TopChairs Space LED черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина352/1722 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт New 4
Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
24 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Магнус Мини
Настоящее фото товара Стол Grado, произведённого компанией ChiedoCover
32 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Grado
Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover-2%
22 500 ₽22 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Д14
Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 170 ₽
Оптовая цена
4.6
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе , произведённого компанией ChiedoCover
13 120 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками, произведённого компанией ChiedoCover
27 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
15 490 ₽26 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный
Настоящее фото товара Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный, произведённого компанией ChiedoCover
(не задано) ₽
Оптовая цена
4.8
Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный