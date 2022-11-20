Фотография Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный

4.2
Оптовая цена
от 3 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный
Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный
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Стол-книжка Мадлен, ясень шимо темный

4.2
3790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина352/1722 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветкоричневый

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