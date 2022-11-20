Стол кофейный Венеция

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол кофейный Венеция

4.7
45 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол консольный Венеция 5/1
Стол консольный Венеция 5/1
Следующий Стол кофейный Венеция 5 Д
Стол консольный Венеция 5/1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 650 мм

Высота: 760 мм

Длина: 640 мм

Вес: 12 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
14

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - рогожка бежевая

Стул барный Бомба черныйНастоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба черный

Стул барный Бомба белыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бомба белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин со спинкой серый

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Турин со спинкой бежевый

В наличии 25 шт.
Диван Баклер угловой секторНастоящее фото товара Диван Баклер угловой сектор, произведённого компанией ChiedoCover
от69 790
Оптовая цена
14

Диван Баклер угловой сектор

Кресло мужское Барбер Тайлер ХолдНастоящее фото товара Кресло мужское Барбер Тайлер Холд, произведённого компанией ChiedoCover
50 890
Оптовая цена
7

Кресло мужское Барбер Тайлер Холд

Другие товары из раздела деревянные столы оптом

Стол консольный Венеция ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
14

Стол консольный Венеция ДК

Стол консольный Венеция 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 2 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 3 ДК

Стол консольный Венеция 3/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена
9

Стол консольный Венеция 3/1 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
12

Стол консольный Венеция 4 ДК

Стол консольный Венеция 4/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена
11

Стол консольный Венеция 4/1 ДК

Стол ГрандНастоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
66Хит

Стол Гранд

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стол Сарагоса темный длинный