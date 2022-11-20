Глубина: 650 мм
Высота: 760 мм
Длина: 640 мм
Вес: 12 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул барный Бомба черный
Стул барный Бомба белый
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул барный Турин со спинкой серый
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Диван Баклер угловой сектор
Кресло мужское Барбер Тайлер Холд
Стол консольный Венеция ДК
Стол консольный Венеция 2 ДК
Стол консольный Венеция 3 ДК
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция 4 ДК
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Стол Гранд
Стол Сарагоса темный длинный