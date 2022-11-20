Стол кофейный Венеция 5 Д
26 890 ₽
Глубина: 650 мм
Высота: 760 мм
Длина: 640 мм
Вес: 7,6 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Торо, белый каркас, темно-коричневый
Стул Торо, белый каркас, светлый
Стул Торо, темный каркас, темно-серый
Стул Торо, черный каркас, белый
Стул Вера с проножкой
Кресло Алексис, зеленое
Кресло Алексис, красное
Кресло Алексис, серое
Кресло Алексис, коричневое
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Стол консольный Венеция 3 ДК
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