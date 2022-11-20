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          Фотография Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -45%

          Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный

          4.9
          Оптовая цена
          от 14 990 ₽26 990 ₽
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          Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный

          4.9
          14990 ₽26990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

          Описание

          Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты.

          Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. У стола есть два отверстия для установки мониторов и вывода кабеля под столешницу.

          Покрытие под карбон улучшает управление мышью и устойчиво к воде и грязи, легко чистится от крошек.

          Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон.

          1 коробка / 1 шт.

          Габариты:121*48*18

          Вес брутто: 25 кг

          Объем: 0,11 м3

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          Основные характеристики

          • Высота785 мм
          • Длина700 мм
          • Ширина1200 мм
          • Материал столешницыХДФ

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