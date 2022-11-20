Стол компьютерный игровой TopChairs Space красный
14990 ₽26990 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты.
Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. У стола есть два отверстия для установки мониторов и вывода кабеля под столешницу.
Покрытие под карбон улучшает управление мышью и устойчиво к воде и грязи, легко чистится от крошек.
Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон.
1 коробка / 1 шт.
Габариты:121*48*18
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,11 м3