Фотография Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный

4.8
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Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный
Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный
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Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный

4.8
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Характеристики товара

Описание

Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты. LED-подсветка столешницы и ножек станет ярким акцентом игрового или рабочего места.

Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. Покрытие под карбон упрощает управление мышью, а также устойчиво к воде и грязи.

Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон.

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Длина700 мм
  • Ширина1200 мм
  • Материал столешницыХДФ

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