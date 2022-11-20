Стол компьютерный игровой TopChairs Space LED черный
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Стильный компьютерный стол станет красивым и удобным дополнением комнаты. LED-подсветка столешницы и ножек станет ярким акцентом игрового или рабочего места.
Модель стола разработана специально для геймеров, удобная конструкция позволяет разместить необходимые комплектующие ПК и управлять мышью без скованных движений. Покрытие под карбон упрощает управление мышью, а также устойчиво к воде и грязи.
Прочная столешница выполнена из ХДФ-плиты (аналог МДФ, но повышенной прочности и тоньше), покрытой виниловой пленкой под карбон.