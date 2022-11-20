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Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 1Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 2Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 3Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 4Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 5Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 6Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 7

Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи

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Характеристики товара

Описание

Массив ореха и столешница из натуральной кожи

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Длина1150 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл, кожа, массив, шпон
  • Цветкоричневый

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