Характеристики товара
Описание
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Длина1150 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл, кожа, массив, шпон
- Цветкоричневый
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
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